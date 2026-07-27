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27 июля, 17:40

Общество

В Роспотребнадзоре назвали стабильной эпидобстановку по чуме в России

Фото: 123RF.соm/rimidolove

Эпидемиологическая обстановка по чуме в России стабильна. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве указали, что 20 июля в Монголии врачи выявили случай бубонной чумы у местного жителя. Мужчина заразился во время разделки туши инфицированного сурка.

"Случаи заболевания чумой в стране (в России. – Прим. ред.) не зарегистрированы, при этом последние из них были зафиксированы более 10 лет назад", – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора в настоящее время работают в природном очаге чумы в Монголии. В результате лабораторных исследований была зарегистрирована высокая активность инфекции в этом регионе.

Ранее в девяти американских штатах была зарегистрирована вспышка циклоспороза – инфекции, вызывающей острую диарею. Заболевание журналисты связали с измельченным салатом айсберг, его использовали в ресторанах сети Taco Bell. Местные СМИ сообщали, что в стране было подтверждено свыше 11,5 тысячи случаев циклоспороза.

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