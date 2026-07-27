Волонтеры храма в Строгине отправили бойцам СВО 42 тыс предметов первой необходимости

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

За шесть месяцев 2026 года активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино вместе с прихожанами собрали и отправили в зону специальной военной операции, госпитали и на приграничные территории свыше 42 тысяч предметов первой необходимости, рассказал руководитель социальной службы храма Андрей Ильин.

Сегодня команда волонтеров храма объединяет более 100 человек. В составе отправленных грузов – средства защиты, маскировки, аккумуляторы, стройматериалы, шины, бытовая и компьютерная техника.

"Среди отправленного – более 18 тысяч деталей, напечатанных на 3D-принтере. Это запчасти, которые помогают военнослужащим быстро ремонтировать грузовики и летательные аппараты. Также передали более 1,1 тысячи изделий, сшитых и связанных своими руками: рубашки, полотенца, свитера, жилеты, шапки, носки. Кроме того, в посылки вошли почти 300 изготовленных маскировочных сетей", – уточнил Ильин.

Депутат Государственной думы Евгений Попов рассказал, что в Северо-Западном округе действуют около 20 волонтерских организаций, в том числе в Строгино – три. Он отметил, что поддержка участников СВО стала одним из направлений, вокруг которого в городе сформировалось сообщество добровольцев.

Всего в Москве работают 15 штабов проекта "Москва помогает", а к волонтерскому корпусу присоединились более 18,8 тысячи человек. Более 5,1 миллиона необходимых товаров собрали участники объединений, городские инициативные группы, некоммерческие организации и представители бизнеса.

"До 6 сентября на 30 площадках городского проекта "Лето в Москве" продолжают работу "Домики добра", где принимают необходимые вещи для участников СВО и детей из исторических регионов, а также другие гуманитарные посылки, формируемые волонтерскими сообществами", – отметил Попов.

В проекте "Москва помогает" с февраля 2022 года приняли участие более 86,8 тысячи москвичей и свыше 825 организаций. За это время было осуществлено около 230 отправок гуманитарных грузов. Ресурсный центр "Мосволонтер" делится опытом с волонтерскими центрами в вузах, колледжах и школах в части организации штабов по сбору гумпомощи, проводит обучение волонтеров. В центрах "Доброе место" горожане всех возрастов – от школьников до представителей старшего поколения – занимаются изготовлением маскировочных сетей и других необходимых солдатам вещей.

Парламентарий также добавил, что отдельное направление помощи в столице связано с поддержкой госпиталей в приграничных регионах. Им адресно передают лекарства, средства реабилитации и технику. В ближайшее время волонтеры Западного округа отправят медицинское оборудование и препараты в больницы Брянска и Брянской области.

Помимо организации комплексной адресной помощи, Попов отметил значение законодательного регулирования вопросов, связанных с проведением специальной военной операции и поддержкой военнослужащих и их семей. С 2022 года Госдума приняла более 170 федеральных законов в этой сфере. Сформированная правовая система продолжает совершенствоваться с учетом возникающих потребностей участников СВО и их родных.

Ранее сообщалось, что с 2022 года активисты района Солнцево доставили в зону СВО более 10 тонн гуманитарных грузов. Это предметы первой необходимости, оборудование, одежда, а также маскировочные сети, средства защиты от БПЛА и многое другое.

