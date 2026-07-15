Артисты московских театров выступили в ДНР, ЛНР и Курской области

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В первом полугодии 2026 года московские театры при поддержке столичного департамента культуры провели серию гастрольных мероприятий в Донецкой (ДНР) и Луганской народных республиках (ЛНР), а также в Курской области. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

По словам главы Депкульта Алексея Фурсина, театры мегаполиса регулярно проводят гастроли в регионах, где населению требуется особая поддержка. За время тура спектакли, концерты и творческие встречи посетили более 6 тысяч человек, включая местных жителей, военнослужащих, волонтеров и членов семей участников СВО.

В частности, мероприятия поспособствовали укреплению культурных связей между московскими театрами и аудиторией Донбасса.

С начала 2026-го регион дважды посетил Театр кошек Куклачева. В марте труппа отправилась туда с гуманитарно-творческой миссией, а месяцем позже представила премьерную программу "КотоБум". Показы прошли в четырех городах, и везде залы были переполнены, а зрителями стали тысячи человек.

Причем особое место в апрельских гастролях заняли животные, спасенные с линии фронта. Сейчас кошки Глуша, Холи и Вижа не только живут в театре, но и участвуют в спектаклях. У каждой из них непростая судьба. Глушу обнаружили в заброшенном доме в Курской области, а Холи появилась на свет в окопе: военные эвакуировали ее на бронетехнике, когда ей было всего 1,5 недели. После реабилитации она вышла на сцену и теперь успешно выступает перед публикой.

Принимать спасенных животных Театру кошек Куклачева позволяет тесная связь с донецким приютом "Кошкин дом" и его руководительницей Евгенией Михайловой. Как отмечает Дмитрий Куклачев, главная цель коллектива – помочь каждому животному восстановиться и подарить ему новую жизнь.

Премьера "КотоБума" прошла 2 апреля в Свердловске (ныне Должанск). На следующий день спектакль показали в Алчевске, а 4-го числа артисты представили свою программу в Центре славянской культуры в Донецке. Завершились гастроли в Луганске, где 5 апреля в Доме культуры имени Ленина выступили 40 кошек.

Среди зрителей в Луганске были дети участников специальной военной операции. Спектакль вызвал бурные овации. Гастроли Театра кошек Дмитрия Куклачева стали не просто культурным событием, но и важной гуманитарной акцией, объединив искусство, поддержку жителей Донбасса и истории о спасении животных.

Также в начале марта в регион приехала импровизированная агитбригада, состоящая из Куклачева, Эдгарда Запашного, Влада Демина, Романа Коробко и лидера группы "Одной крови" Алексея Марьянова. Хотя каждый из них уже неоднократно бывал в прифронтовых зонах, это был их первый совместный выезд. Артисты провели концерты для бойцов, местных жителей и детей, а каждое выступление начиналось и заканчивалось словами признательности защитникам страны.

Параллельно артисты посетили 137-й отдельный штурмовой батальон "Урал" и расположение танкового батальона. Ключевым пунктом их маршрута стало детское отделение Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Там они устроили юным пациентам импровизированные выступления в палатах с подарками.

Следующей остановкой стал город Ясиноватая, где была организована встреча со школьниками. В течение часа гости делились своими мыслями о выборе профессии, жизненных трудностях, способах достижения целей и важности веры в мечту. Самые активные и любознательные ученики получили памятные сувениры.

Глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил вклад Куклачева в поддержку региона. В завершение визита артист был отмечен благодарностью за личный вклад и участие в различных мероприятиях на территории республики.

В свою очередь, в Курск с "Большими гастролями" приехал Московский театр "Современник", который выступил 21 и 22 мая на сцене Курского государственного драматического театра имени Пушкина. Столичные артисты представили постановку "Женитьба Бальзаминова" – одну из ключевых премьер 70-го сезона. Она основана на двух комедиях из трилогии Александра Островского "Свои собаки грызутся, чужая не приставай" и "За чем пойдешь, то и найдешь".

8 мая в том же курском театре состоялся благотворительный показ музыкально-драматической композиции "Это и моя Победа" Театра имени Моссовета. В постановке художественного руководителя Евгения Марчелли были задействованы народная артистка России Екатерина Гусева, заслуженные артисты РФ Евгения Крюкова, Ирина Климова, Дмитрий Щербина, Валерий Яременко, Валерий Сторожик, Андрей Межулис, а также молодые актеры труппы.

По словам Марчелли, постановка готовилась специально к 80-летию Победы. Артисты вышли на сцену с песнями военных лет и личными историями о своих родных – участниках Великой Отечественной войны. Директор театра Алексей Черепнев подчеркнул, что выступить в Курской области было важно для "Моссовета". Причем выбор города также был символичен: в 1943–1944 годах артисты театра работали в составе фронтовых бригад под Смоленском и Курском, в районе Орловско-Курской дуги. По окончании программы коллектив удостоен благодарственного письма от губернатора региона.

18 и 19 июня Театр сатиры выступил на сцене Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева и в донецком Центре славянской культуры. Столичные артисты представили премьерный спектакль "Старики не подарок". В рамках поездки они посетили мемориал "Острая могила", связанный с событиями Гражданской и Великой Отечественной войн.

Ранее горожанам предложили воспользоваться специальной акцией, в рамках которой они смогут посетить постановки театра "Ленком Марка Захарова", театра "Практика" и Московского детского сказочного театра со скидками. В программу вошли семейные сказки, музыкальные драмы, философские комедии и экспериментальные спектакли.

Например, Московский детский сказочный театр приглашает детей и взрослых на спектакли, основанные на известных сказках. Поклонников русского фольклора ждет кукольная постановка "Царевна-лягушка", которая напоминает, что внешность бывает обманчива.