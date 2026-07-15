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15 июля, 16:12

Происшествия

Купившего алкоголь подросткам, погибшим в Байкальске, приговорили к 16 годам

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Байкальска, который купил алкоголь несовершеннолетним для вечеринки, завершившейся гибелью пяти подростков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Празднование дня рождения его 17-летнего брата проходило в конце мая 2025 года в СНТ "Горный Байкал". Суд установил, что мужчина приобрел для компании пять бутылок пива и бутылку водки. Свой мотив он объяснил желанием повысить авторитет среди подростков.

25-летнего мужчину признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя. Следствие также установило факты совершения им в 2023 и 2024 годах преступлений сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года в Байкальске. Группа подростков от 13 до 16 лет отмечала день рождения, когда один из участников с ножом напал на остальных, в результате чего четверо погибли, еще четверо были ранены. Затем нападавший поджег здание и сам сгорел. Пострадавших госпитализировали.

По факту были возбуждены дела об убийстве, покушении на убийство и вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия. Позднее сообщалось, что Слюдянский районный суд Иркутской области отказал в аресте 24-летнего подозреваемого, обвиняемого в покупке алкоголя подросткам, однако затем решение изменили.

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