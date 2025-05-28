Оперативный штаб создан в Иркутской области после гибели подростков

Фото: телеграм-канал "Следком"

Оперативный штаб создан в Байкальске Иркутской области по делу о гибели подростков в частном доме, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Глава субъекта добавил, что для работы на месте происшествия выехали его заместитель Вячеслав Эглит и зампредседателя правительства области Валентина Вобликова. Также с командой психологов на место отправились главы региональных Минздрава, Минобразования, Минсоца и уполномоченный по правам ребенка.

По предварительной информации, подростки отмечали день рождения в частном доме в СНТ. В какой-то момент один из них достал нож и напал на остальных. После чего нападавший поджег дом и погиб.

На месте происшествия были найдены тела пятерых погибших, еще четверых госпитализировали. По информации врачей, 14-летний парень с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ни один из подростков не состоял на учете в КДН.

Ранее в Петербурге 20-летний воспитанник спортивного учреждения на Каменоостровском проспекте был доставлен в больницу с ножевым ранением. Удар ему нанес 17-летний подросток в ходе ссоры.