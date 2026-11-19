19 ноября, 06:00Общество
Дождь и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве 19 ноября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В четверг, 19 ноября, в столице ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла. В ночные часы похолодает до плюс 1 градуса.
Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 731–735 миллиметров ртутного столба.
В Московской области днем ожидается от 1 до 6 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до 0.
Тем временем настоящую русскую зиму москвичам пообещали только в декабре. До конца ноября снег будет выпадать, однако похолодания станут временными. Устойчивый снежный покров осенью не сформируется.