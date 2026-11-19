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Планируемое закрытие погранпереходов между Эстонией и Россией может серьезно отразиться на жизни Нарвы. Под угрозой окажутся местные транспортные компании, туристический бизнес и жители, чьи родственники живут в России, рассказал газете "Известия" председатель правящей фракции Plaan B в Нарвском городском собрании Антон Николаев.

По словам депутата, ограничения затронут предприятия, которые продолжают перевозить грузы в Россию. В этой сфере работают многие жители города. Николаев опасается, что прекращение движения через погранпереходы станет для них серьезным ударом.

Не менее болезненными последствия могут оказаться для семей. В России живут родители, бабушки и дедушки, братья и сестры многих нарвитян. После закрытия границы людям будет гораздо сложнее видеться с близкими.

Пострадать могут и предприятия туристической отрасли. Николаев отметил, что ограничения скажутся на работе местных кафе, ресторанов и гостиниц. По его словам, жители не ожидали такого решения властей и узнали о планах из новостей. Сейчас в городе, как утверждает депутат, преобладают злость, апатия и непонимание происходящего.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 15 ноября сообщил, что правительство намерено с 1 декабря закрыть автомобильные погранпереходы с Россией. Власти связали это решение с попыткой поджога оборонного предприятия Threod Systems. По подозрению в причастности к инциденту задержали восемь жителей Латвии.