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Карантин по африканской чуме свиней установлен в помещении торгового центра "Рио" в Ростове-на-Дону. В продукции свиноводства там обнаружили ДНК вируса. Об этом говорится в распоряжении губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Ограничительные мероприятия введены на территории холодильной камеры № 10 на первом этаже (помещение 1.38) по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 17. Действовать они будут до отмены. Распоряжение также ограничивает оборот продуктов на территории объекта.

По данным из открытых источников, по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 17, в Ростове-на-Дону расположен торгово-развлекательный центр "Рио".

Ранее в подмосковном городском округе Клин был введен карантин по бешенству. Эпизоотический очаг был выявлен в границах территории дома 22 в деревне Сохино. В границах очага запрещено лечение больных восприимчивых животных. Посещение территории посторонними лицами также ограничено.