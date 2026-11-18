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Российские военные поразили сухогруз на переходе морем, который доставлял в порт Одессы военные грузы. Об этом сообщило Минобороны России.

Удар по судну был нанесен днем 18 ноября с применением беспилотников. ВС России продолжают атаковать дронами корабли, задействованные в интересах противника, уточнили в ведомстве.

Ранее российские военнослужащие поразили объекты украинской портовой инфраструктуры в Измаиле. Они использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, армия России ударила по морскому сухогрузу, который следовал в порт Южный. Судно доставляло для украинских солдат военные грузы двойного назначения.