18 ноября, 18:32Политика
ВС России поразили сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы
Фото: mil.ru
Российские военные поразили сухогруз на переходе морем, который доставлял в порт Одессы военные грузы. Об этом сообщило Минобороны России.
Удар по судну был нанесен днем 18 ноября с применением беспилотников. ВС России продолжают атаковать дронами корабли, задействованные в интересах противника, уточнили в ведомстве.
Ранее российские военнослужащие поразили объекты украинской портовой инфраструктуры в Измаиле. Они использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины.
Помимо этого, армия России ударила по морскому сухогрузу, который следовал в порт Южный. Судно доставляло для украинских солдат военные грузы двойного назначения.