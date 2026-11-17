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Российские военнослужащие нанесли удар по сухогрузу, перевозившему в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, также 17 ноября были поражены и другие суда, объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее Вооруженные силы России поразили Южный автодорожный мост и Северный автодорожный мост в Киеве. По ним перевозили технику украинские военные.

Вместе с тем в Киеве целями ударов стали промышленное предприятие "Техно-Линкс" и завод "Укрпластик". На первом объекте собирали дроны, а на втором – выпускали комплектующие к ним.

