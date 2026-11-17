Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) назвал дочь Варвару своим главным достижением в жизни. Об этом артист заявил в интервью РИА Новости, говоря о своих успехах за 35 лет.

Исполнитель 35-летие отметит 22 ноября. Этот возраст Дронов назвал достаточно солидным и соответствующим состоявшемуся человеку, но подводить итоги, по его словам, пока рано: вместе с командой он рассчитывает показать, на что еще способен.

По словам отца, Варвара поет, играет на фортепиано, занимается танцами и тхэквондо. Артист считает, что в будущем дочь должна самостоятельно определить, кем стать и с каким делом связать жизнь.

Дронов добавил, что плотный график мешает ему проводить с дочерью достаточно времени. При этом он постоянно остается на связи – созванивается и переписывается с Варварой. Редкие приезды певец старается превращать в праздник с подарками, а при встречах – общаться с ребенком наедине на серьезные темы. За короткое время он стремится заложить в нее то, что, по его словам, потом прорастет.

Варвара является дочерью певца от первого брака с Марией Рощупкиной. Девочка появилась на свет в 2014 году.



Ранее Shaman и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, опровергли слухи о расставании. Как отметила жена артиста, такие новости возникают в Сети каждые 2–3 недели, поэтому пара уже привыкла к этому.

