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16 октября, 17:01

Шоу-бизнес

Shaman и Мизулина прокомментировали слухи о расставании

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и ее супруг, певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, прокомментировали слухи о расставании. Пара появилась в шоу "Кстати".

По словам Мизулиной, сплетни о проблемах в отношениях пары появляются в интернете часто, раз в 2–3 недели, однако супруги уже привыкли к этому. На разговоры о возможном расставании певец ответил с иронией.

"Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но Shaman на сцене – всегда свободен", – заявил он.

Также Мизулина рассказала о семейной жизни с певцом и раскрыла его бытовые привычки. Она призналась, что в быту Shaman практически идеален – "трусы и носки не разбрасывает".

"Его любимые блюда: зеленый овощной салат и жареная курица – я ему на два дня наготовила, чтобы он готовую еду в магазинах не покупал", – рассказала она.

При этом с выбором подарков возникают трудности, поскольку певец постоянно отказывается от презентов – удивить его непросто.

В День любви, семьи и верности Дронов опубликовал видео, на котором танцует с Мизулиной под свою песню "Ты моя". По данным СМИ, оно было снято на праздновании их свадьбы 13 июня.

Однако сам артист опровергал сведения о проведении торжественного мероприятия. По его словам, речь шла об обычном ужине в кругу родственников, а присутствие певца Григория Лепса объясняется их дружбой.

Позднее журналисты писали, что тайная свадьба Дронова и Мизулиной в ресторане "Большой" на Петровке могла обойтись в 8 миллионов рублей. На торжество были приглашены около 30 человек.

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