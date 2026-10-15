Shaman: музыку нельзя запретить, если она живет в сердцах людей

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, заявил, что музыку невозможно запретить, если она уже живет в сердцах людей. Так артист прокомментировал ТАСС блокировку каналов российских музыкантов на YouTube.

"Мой официальный YouTube-канал заблокировали еще в 2024 году. <...> Забавно. Чтобы сообщить, что меня больше не должно быть слышно, им снова приходится громко произносить имя Shaman", – сказал собеседник агентства.

YouTube заблокировал на территории Украины 39 каналов российских артистов. В их числе оказались Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Денис Майданов и другие. В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что каналы заблокировали из-за "распространения пропаганды".

Кроме того, на Украине больше нет доступа к YouTube-каналам российского мультфильма "Маша и Медведь", где были серии на русском, украинском и английском языках.