На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Лепса

Фото: depositphotos/Djemphoto​

На Украине заблокировали 31 YouTube-канал известных лиц, основная часть которых принадлежит российским артистам. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в телеграм-канале.

Уточняется, что под блокировку подпали каналы Ирины Аллегровой, Валерии, Василия Герелло, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Ани Лорак, Дениса Майданова, Анны Нетребко, группы "Пелагея", Таисии Повалий и Юлии Чичериной.

Ранее YouTube заблокировал на территории Украины три канала российского мультфильма "Маша и Медведь". Под ограничения подпали каналы с сериями на русском, украинском и английском языках.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении создателей мультсериала, в рамках которых трансляция проекта на территории страны запрещена. Также ограничения предусматривают блокировку связанных с мультфильмом страниц в социальных сетях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные действия Украины "войной и с мультфильмами" и добавил, что они демонстрируют "уродство киевского режима".