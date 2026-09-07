07 сентября, 19:11Политика
На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Лепса
Фото: depositphotos/Djemphoto
На Украине заблокировали 31 YouTube-канал известных лиц, основная часть которых принадлежит российским артистам. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в телеграм-канале.
Уточняется, что под блокировку подпали каналы Ирины Аллегровой, Валерии, Василия Герелло, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Ани Лорак, Дениса Майданова, Анны Нетребко, группы "Пелагея", Таисии Повалий и Юлии Чичериной.
Ранее YouTube заблокировал на территории Украины три канала российского мультфильма "Маша и Медведь". Под ограничения подпали каналы с сериями на русском, украинском и английском языках.
До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении создателей мультсериала, в рамках которых трансляция проекта на территории страны запрещена. Также ограничения предусматривают блокировку связанных с мультфильмом страниц в социальных сетях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные действия Украины "войной и с мультфильмами" и добавил, что они демонстрируют "уродство киевского режима".