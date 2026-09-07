Поиски альпинистов в ущелье в Кабардино-Балкарии приостановили до утра

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В Кабардино-Балкарии приостановили поиски шестерых альпинистов, попавших под лавину в ущелье Безенги. Работы возобновятся с рассветом, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели завершили работу к 19:00 по московскому времени. Вертолет доставил к подножию горы Мижирги 12 специалистов МЧС России. В течение светового дня они провели поиски, подготовили тела к эвакуации и обустроили площадку для базового лагеря.

Перебросить всю группировку помешала непогода. Сложный рельеф и повторное обрушение карниза с горы осложняют работы. На месте остаются 12 спасателей.

В альплагере "Безенги" в состоянии готовности находятся еще 46 человек. На вторник, 8 сентября, намечена переброска дополнительных сил вертолетом, которая начнется с рассветом при условии благоприятной погоды.

Лавина сошла 6 сентября в Безенгийском ущелье с вершины Мижирги, когда альпинисты находились на маршруте. Сейчас известно о 11 погибших, 6 человек пропали без вести, 6 пострадавших госпитализированы, а 10 альпинистов сумели спуститься сами. Всего в группе было 33 человека.

Позднее Следственный комитет России завел уголовное дело. Следствие идет по статье "Халатность".

