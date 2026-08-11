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11 августа, 13:32

Происшествия

Российский подросток погиб в горах Абхазии во время восхождения

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В горах Абхазии погиб 15-летний подросток из России. Это произошло во время альпинистского восхождения группы туристов в Гулрыпшском районе, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

В ведомстве отметили, что в результате неосторожных действий школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.

В МЧС обратили внимание на то, что в законодательстве Абхазии нет строгих требований по обязательной регистрации туристических маршрутов. При этом там призвали организованные группы и самостоятельных путешественников сообщать спасателям о своих планах.

Кроме того, МЧС порекомендовало туристам передавать специалистам координаты, согласовывать сроки выхода на маршрут и время возвращения, а также координировать действия с ведомством до начала восхождения. Там подчеркнули, что такая информация позволяет спасателям быстро обнаружить местоположение тех, кому нужно помочь, и спасти их жизни.

Ранее двое россиян, получивших травмы в горах Алма-Атинской области на высоте около 3 500 метров, были эвакуированы спасателями МЧС Казахстана. Уточняется, что 25-летняя туристка получила ранение головы из-за падения камня, а у 32-летнего мужчины после падения пострадала рука. Позднее их передали бригаде Центра медицины катастроф.

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