ГИТИСу неизвестно о кандидатурах Богомолова, Боякова и Певцова на пост ректора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) не располагает данными о возможных кандидатах на должность ректора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее СМИ писали, что на этот пост претендуют художественный руководитель Театра на Бронной и сцены "Мельников" Константин Богомолов, худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист России Дмитрий Певцов.

"ГИТИС не располагает информацией о данных кандидатурах", – заявила собеседница агентства.

О том, что бывший ректор ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию, стало известно 4 августа. При этом СМИ писали, что правоохранительные органы якобы организовали проверку по факту трудоустройства его детей и законности выплаты им зарплаты.

Врио ректора вуза была назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению ГИТИС Марина Кирюшкина. Должность она заняла 6 августа. Позднее сам Заславский уточнил, что продолжит работать в вузе в должности профессора кафедры истории театра России.