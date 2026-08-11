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11 августа, 16:33

Экономика

Путин дал старт производству на заводе по переработке молока под Новосибирском

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Владимир Путин дал официальный старт работе завода по переработке молока ООО "Сибирская академия молочных наук" группы компаний "Эконива" в Новосибирской области. Президент РФ дал команду запуска во время встречи с губернатором региона Андреем Травниковым по видеосвязи.

"Вперед, с Богом!" – сказал Путин.

Кроме того, российский президент поздравил основателя компании Штефана Дюрре. Путин поблагодарил его за эффективную работу и отметил, что ему приходится решать много административных и финансовых вопросов, но он всегда добивается результата. Президент пообещал поддержку в реализации подобных проектов.

"Это большая, созидательная работа с хорошим результатом", – добавил президент.

В ответ Дюрре поблагодарил главу государства, подчеркнув, что его собственные сложности несопоставимы с масштабом задач, которые решает сам Путин.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва является историческим центром отечественной пищевой промышленности, и она продолжает лидировать в этой сфере. В мегаполисе производят почти все основные категории продуктов, включая молочные, мясные, рыбные, хлеб, кондитерские изделия, а также детское и лечебное питание.

Помимо этого, делают йогурты, творог, свежую выпечку, шоколадные конфеты и готовые наборы еды. В целом столичные заводы и фабрики выпускают каждую шестую тонну хлебобулочных изделий в стране, каждую восьмую тонну колбасы и каждую шестнадцатую тонну шоколада и кондитерских изделий.

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