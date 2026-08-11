Юрист Серуканов: Инстасамка может сделать что-то вызывающее в отношении России

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Сергей Петров

Рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина. – Прим. ред.) после ухода из российского шоу-бизнеса может принять вызывающие действия против России. Об этом ИС "Вести" заявил юрист и публицист Виталий Серуканов.

По его словам, пик популярности артистки в России уже пройден, а ее фан-база и доходы значительно сократились. В связи с этим продюсеры Инстасамки ищут новые способы продолжить ее карьеру, построенную на хайпе и скандалах.

"Они недолго думая решили: а почему бы нам не махнуть за границу? Возможно, попробовать перезапустить ее карьеру уже там в качестве антироссийского проекта или проекта, который будет контактировать с иноагентами, с экстремистским пулом", – отметил Серуканов.

Эксперт также предостерег девушку и ее команду от подобного шага, напомнив, что многие артисты уже пытались это сделать после потери популярности в России, однако у них ничего не получилось.

"Это очень рискованный маневр, но, видимо, настолько уже все было плохо в России с популярностью, что выхода у них другого не было", – добавил юрист.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил News.ru, что творчество певицы за рубежом не будет иметь успеха. По его словам, отъезд из России не принес ничего хорошего артистам, которые уже покинули страну.

Бородин считает, что если Инстасамка едет зарабатывать на треш-контенте, то толку не будет ни для нее, ни для культуры.

"Если бы она ехала прославлять нашу культуру и ценности – это одна история, достойная уважения, но если она просто решила "постебаться" в СМИ, то скоро все над ней посмеются", – отметил он.

Глава ФПБК добавил, что для жизни за рубежом нужны большие средства, и выразил сомнение, что исполнительница сможет развивать там свой контент. Он подчеркнул, что России нужны артисты-патриоты, которые уважают культуру и ценности страны. По словам Бородина, многие отечественные артисты выступают в зоне СВО, однако Инстасамка там не была замечена.

"Я не могу назвать ее артистом. Тексты песен полны откровенных оскорблений", – указал он и добавил, что российские исполнители должны оставаться в стране, а не заявлять об отъезде, поскольку такие высказывания вызывают неуважение.

Информация о том, что Инстасамка покинет российский шоу-бизнес, появилась 11 августа. Певица уже перезаписывает на английском языке свой хит "За деньги – да" и планирует выпускать новые песни для зарубежной аудитории. Около полугода назад она уехала с мужем в Дубай и возвращаться в Россию не намерена.