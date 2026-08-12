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12 августа, 08:48

Общество

Работников вредных производств в РФ смогут экстренно отзывать из отпуска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 сентября в России работников с вредными и опасными условиями труда смогут экстренно отзывать из отпуска для предотвращения катастроф и производственных аварий, а также устранения их последствий. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Закон подписал Владимир Путин в мае. Сейчас сотрудников вредных и опасных производств отзывать из отпуска нельзя. После вступления новых норм в силу отработанные при экстренном отзыве часы будут оплачивать в двойном размере. Прерванную часть отпуска работник сможет использовать в удобное время до конца текущего рабочего года либо перенести на следующий.

При этом полный запрет на отзыв из отпуска сохраняется для несовершеннолетних и беременных женщин. В целом по Трудовому кодексу отзыв сотрудника из отпуска возможен только с его согласия, за исключением установленных законом случаев.

Кроме того, с 1 сентября вдвое увеличивается допустимый объем сверхурочной работы – с 120 до 240 часов в год. Это возможно, если соответствующее условие закреплено коллективным договором или межотраслевым соглашением.

Первые два часа сверхурочной работы в день будут оплачивать в полуторном размере, последующие – в двойном. Начиная с 121-го часа переработки все сверхурочные часы должны оплачиваться минимум в двойном размере. Ранее действовало ограничение в четыре часа сверхурочной работы в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год.

Ранее стало известно, что осенью 2026 года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, в которых по 22 рабочих дня, тогда как в ноябре их 20, поэтому стоимость рабочего дня выше. Чтобы отдохнуть дольше, тратя меньше отпускных дней, специалисты посоветовали взять 2–3 и 5–6 ноября – так можно получить девять выходных подряд (с 31 октября по 8 ноября) благодаря Дню народного единства 4 ноября.

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