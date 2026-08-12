Летняя погода вернется в Центральную Россию 16 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лето вернется в Центральную Россию в воскресенье, 16 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до 25 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что четверг, 13 августа, будет самым холодным днем текущего лета – столбики термометров покажут 13–16 градусов. Однако в пятницу, 14 августа, воздух прогреется до 16–19 градусов.

При этом в выходные, 15–16 августа, температура продолжит подниматься, прогнозируется солнечная погода, отметил Тишковец. В субботу ожидается около 18–21 градуса, а в воскресенье уже – от 22 до 25 градусов.

Тем временем в среду, 12 августа, в Москве ожидается дождь с сильным ветром. Предупреждение о непогоде будет действовать до конца суток. В столице, ТиНАО и Подмосковье прогнозируются ветер с порывами 12–15 метров в секунду и гроза.

