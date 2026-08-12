Медведев заявил о праве России атаковать суда, перевозящие грузы в интересах противника

Фото: kremlin.ru

Россия может атаковать все торговые суда в нейтральных водах, если есть достаточные подозрения, что они доставляют грузы в интересах противника. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя обвинения со стороны Запада в адрес российского "теневого флота".

Медведев пояснил, что под "теневым флотом" западные страны подразумевают обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах России. Такой флаг считается "удобным", так как судно регистрируют в другом государстве, чтобы сэкономить на налогах и регулировании. К подобным странам он отнес Панаму, Маршалловы Острова, Либерию, Мальту, Багамы, Бермуды, Белиз, Каймановы Острова, Кипр и Сейшелы.

По словам Медведева, страны Евросоюза не имеют права задерживать такие суда ни по Конвенции по международному морскому праву 1982 года, ни по национальному законодательству. Он назвал такие ситуации произволом.

Политик обратил внимание, что корабли государств Западной Европы тоже ходят под другими флагами. Поэтому, если отвечать симметрично, Россия, как он считает, может атаковать их. Замглавы Совбеза также отметил, что вооруженные силы могут резко расширить работу за пределы Черноморского бассейна.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва планирует зеркально отвечать на все попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Он указал, что власти европейских стран начали не только задерживать российские корабли, но и продавать полученное имущество. Это, по словам президента, является настоящим пиратством и разбоем.

