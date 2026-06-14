Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 11:19

Политика

Стармер сообщил о задержании танкера "теневого флота" в Ла-Манше

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Военные Великобритании захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который якобы принадлежит российскому "теневому флоту". Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, которого цитирует Минобороны Соединенного Королевства.

По его словам, в рамках операции на борт судна поднялись военные морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

При этом, согласно открытым данным, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. Стармер уточнил, что в настоящее время судно находится на якоре недалеко от острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе страны под наблюдением на предмет возможных экологических рисков или угроз безопасности.

Минобороны Великобритании добавило, что задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского и международного права.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России. Операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке Великобритании и других партнеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что действия Парижа можно сравнить с международным пиратством.

Спустя время капитана освободили из-под стражи. По словам прокурора Стефана Келленберже, его отпустили в рамках продолжения "масштабного и сложного судебного расследования". Однако судно будет оставаться в заливе Дуарнене в департаменте Финистер.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика