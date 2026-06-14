Стармер сообщил о задержании танкера "теневого флота" в Ла-Манше

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Военные Великобритании захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который якобы принадлежит российскому "теневому флоту". Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, которого цитирует Минобороны Соединенного Королевства.

По его словам, в рамках операции на борт судна поднялись военные морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

При этом, согласно открытым данным, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. Стармер уточнил, что в настоящее время судно находится на якоре недалеко от острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе страны под наблюдением на предмет возможных экологических рисков или угроз безопасности.

Минобороны Великобритании добавило, что задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского и международного права.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России. Операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке Великобритании и других партнеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что действия Парижа можно сравнить с международным пиратством.

Спустя время капитана освободили из-под стражи. По словам прокурора Стефана Келленберже, его отпустили в рамках продолжения "масштабного и сложного судебного расследования". Однако судно будет оставаться в заливе Дуарнене в департаменте Финистер.

