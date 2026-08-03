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Культура

Фильм "Одиссея" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ в выходные

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Syncopy, Universal Pictures, Wildside Media

Лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных стал фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Картина собрала 147 миллионов рублей за период с 30 июля по 2 августа, согласно данным портала kinobusiness.

Второе место в рейтинге заняла комедия "На деревню дедушке 2" с результатом 46,1 миллиона рублей. Общие сборы фильма составляют 313,1 миллиона рублей. Третью строчку занял байопик "Майкл", собравший 39,6 миллиона рублей за уикэнд и более 2,5 миллиарда рублей общих сборов.

Ранее пиратская копия "Одиссеи" в соцсети X менее чем за три часа собрала более 2,1 миллиона просмотров. Позднее аккаунт, который разместил фильм, заблокировали, а сама публикация была удалена с платформы. По данным СМИ, утечка не отразилась на растущих кассовых сборах картины.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сервис генерации изображений и видео Grok Imagine планирует до конца 2026 года завершить работу над полнометражным фильмом по мотивам поэмы Гомера "Одиссея".

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