Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:55

Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на трассе Хасавюрт – Бамматюрт. Здесь столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Приора". После удара последний автомобиль загорелся. К тушению пожара привлечены 18 специалистов и 5 единиц техники МЧС.

Личность погибших в данный момент устанавливается. Кроме того, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее автобус, перевозивший кировскую футбольную команду "Факел", попал в ДТП в Ивановской области. Туристический двухэтажный автобус Hyundai допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

В Башкирии два человека погибли, еще четыре пострадали в результате ДТП в Салавате. По предварительным данным, 24-летний водитель "Лада Веста" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым авто в Татарстане

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика