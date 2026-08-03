Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

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Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на трассе Хасавюрт – Бамматюрт. Здесь столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Приора". После удара последний автомобиль загорелся. К тушению пожара привлечены 18 специалистов и 5 единиц техники МЧС.

Личность погибших в данный момент устанавливается. Кроме того, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее автобус, перевозивший кировскую футбольную команду "Факел", попал в ДТП в Ивановской области. Туристический двухэтажный автобус Hyundai допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

В Башкирии два человека погибли, еще четыре пострадали в результате ДТП в Салавате. По предварительным данным, 24-летний водитель "Лада Веста" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.