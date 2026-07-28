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28 июля, 16:34

Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух пенсионеров в Крыму

Фото: vk.ru/gosavtoinspekcia_82_news

Двое пожилых людей погибли после наезда автомобиля BMW X5 на нерегулируемом пешеходном переходе в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщила прокуратура республики.

По предварительным данным, ДТП произошло на автодороге Ленино – Мысово в районе Семеновки. Водитель иномарки сбил пешеходов в возрасте 74 и 80 лет, когда они переходили дорогу, в результате чего оба пострадавших скончались на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дагестане в селе Хазар Дербентского района водитель из Москвы насмерть сбил 13-летнюю девочку из Ханты-Мансийского автономного округа, которая стояла на обочине. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

До этого в Татарстане водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в дерево. В результате он сам и пять пассажиров скончались на месте. Ход расследования контролирует городской прокурор.

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