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27 июля, 15:21

Происшествия

Девочка из ХМАО погибла под колесами автомобиля в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Женщина-водитель из Москвы насмерть сбила 13-летнюю девочку из Ханты-Мансийского автономного округа в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По информации ведомства, авария произошла в понедельник около 13:00 по московскому времени в селе Хазар Дербентского района. Женщина за рулем автомобиля Kia наехала на девочку, которая стояла на обочине дороги. Ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм.

Ранее сообщалось, что женщина за рулем автомобиля сбила 8-летнего ребенка на самокате в подмосковных Люберцах. Ребенка госпитализировали с травмами. По факту случившегося была организована проверка.

Еще один инцидент произошел в Ингушетии. Там 16-летний подросток без водительского удостоверения на грузовике насмерть сбил 8-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте происшествия.

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