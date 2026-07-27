Трамп назвал переговоры с Ираном очень дружественными

Фото: ТАСС/picture alliance/Pool via CNP/Francis Chung

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят в очень дружественной обстановке. Об этом он сообщил на агитационном мероприятии в штате Мичиган.

По словам Трампа, диалог стал возможен только после того, как американская сторона возобновила удары по Ирану.

"Если бы мы не действовали жестко, переговоров бы не было", – подчеркнул он.

Трамп добавил, что Тегеран просит Вашингтон как можно скорее снять блокаду морских портов Ирана. Он также вновь подтвердил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года после ударов США и Израиля по иранским объектам, на что Тегеран ответил зеркально.

Стороны заключили временное примирение, а в июне подписали меморандум о взаимодействии, однако в июле боевые действия возобновились.

Позднее западные СМИ сообщали, что Трамп почти потерял надежду на дипломатическое урегулирование, считая, что Иран понимает только военную силу, и находится в "режиме мести" в отношении Тегерана, не видя хороших вариантов, кроме продолжения ударов.