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24 июля, 12:20

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WSJ: Трамп разочаровался в идее возможности мира с Ираном

Трамп перестал верить в идею возможности мира с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп почти потерял надежду на урегулирование конфликта с Ираном дипломатическим путем. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщает RT.

"Трамп считает: единственное, что понимает Иран, – это военная сила... Президент находится в "режиме мести" в отношении Тегерана и не видит для США хороших вариантов, кроме продолжения ударов", – написали журналисты.

В статье сказано, что глава Белого дома также разочарован из-за того, что хотел завершить войну в течение нескольких недель. Однако ситуация растянулась на месяцы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. США и Израиль ударили по объектам в Иране. Исламская Республика ответила им зеркально.

Позже стороны заключили временное примирение, в июне американская и иранская стороны подписали меморандум о взаимодействии. Однако в июле боевые действия возобновились.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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