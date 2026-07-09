КСИР cообщил о разгроме группировок террористов, которые поддерживали США и Израиль

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Иранская армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударили по позициям террористических группировок на северо-западе и юго-востоке страны. Такое заявление сделал командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Карами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он подчеркнул, что США и Израиль занимались подготовкой этих группировок для атаки территории Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась еще в конце февраля. Тогда американские и израильские силы нанесли удары по объектам Исламской Республики. Иранские военные ответили зеркально.

Стороны в апреле заключили временное перемирие. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании.

Однако США в ночь на 8 июля возобновили удары по Ирану. Так они ответили на атаки иранских сил по судам в Ормузском проливе. В ночь на 9-е число американские военные уничтожили около 90 иранских объектов.

Исламская Республика в ответ на это атаковала американские базы в Кувейте и Бахрейне. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении соглашений о перемирии.