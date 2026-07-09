Fars: три человека погибли в окрестностях иранского Ахваза в результате ударов США

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Три человека погибли и несколько получили ранения в результате ударов Вооруженных сил США в районе иранского города Ахваз в провинции Хузестан. Об этом сообщило агентство Fars.

Отмечается, что пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, а также приняты меры по эвакуации. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате удара США по аэропорту в иранском городе Ираншахр. Американский снаряд попал в метеорологическую станцию. В результате чего погиб гражданский сотрудник.

Также иранский телеканал Press TV сообщил о гибели пожарного. В момент атаки он находился на территории авиагавани.