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ТАСС: гособвинение просит суд возобновить судебный процесс по делу блогера Лерчек

Гособвинение просит суд возобновить судебный процесс по делу блогера Лерчек – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гособвинение ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о возобновлении производства по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее процесс был приостановлен в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием. Согласно документам из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, в настоящее время Чекалина проходит курс химиотерапии, однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, у пациентки не установлено.

На этом основании сторона обвинения просит суд вынести постановление о возобновлении процесса.

Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в выводе за границу свыше 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы.

После рождения четвертого ребенка у блогера диагностировали онкологическое заболевание. После чего ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

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