Два человека погибли в результате удара США по аэропорту в иранском городе Ираншахр

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В результате ударов армии США по аэропорту города Ираншахр на юго-востоке Ирана погибли два человека. Местные власти и СМИ подтвердили гибель гражданского сотрудника метеорологической службы и пожарного.

Мэр Ираншахра Салим Кадхода сообщил, что в результате расследования было установлено: американский снаряд повредил часть здания аэродрома и метеорологическую станцию. В результате чего погиб сотрудник метеорологического центра.

Также иранский телеканал Press TV распространил информацию о гибели пожарного, находившегося на территории авиагавани.

Об атаке на аэропорт стало известно ночью 9 июля. Отмечается, что взрывы были слышны непосредственно на взлетно-посадочной полосе и в здании авиагавани. После чего над терминалом воздушной гавани поднялся столб дыма.