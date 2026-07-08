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08 июля, 20:47

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ТАСС: российские хакеры взломали базу данных с информацией о 3,5 млн спонсорах РДК

Российские хакеры взломали базу данных с информацией о 3,5 млн спонсорах РДК – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российские хакеры осуществили взлом базы данных "Русского добровольческого корпуса" (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), участвующего в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Благодаря операции были раскрыты личности 3,5 миллиона человек, оказывавших финансовую поддержку запрещенной организации. Все сведения о них, по словам собеседника агентства, будут переданы ФСБ.

МАХ/SHOT

Ранее силовикам удалось выяснить личность агента, передавшего РДК сведения о ПВО в Сочи. Им оказался местный житель Андрей Мирошников. В конце мая над ним прошел суд, в рамках которого мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы.

До этого еще одно слушание состоялось в отношении московской студентки Полины Костиковой (внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), которая предприняла попытку вступить в террористическую организацию с целью участия в боевых действиях против российской армии. Ей назначали 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч рублей.

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