Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 20:54

Происшествия

Студентка Костикова получила 5 лет колонии по делу о попытке вступить в РДК

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский (Полина Костикова внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Московская студентка Полина Костикова (внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) приговорена к 5 годам лишения свободы и штрафу 250 тысяч рублей по делу о попытке вступить в "Русский Добровольческий Корпус" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Приговор в законную силу не вступил", – уточнили в ведомстве.

Установлено, что с января по июнь 2024 года девушка, находясь за границей и пользуясь личным знакомством с лидером РДК, установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды террористической организации с целью участия в боевых действиях против российской армии.

Вернувшись в Россию, Костикова продолжила общаться с представителями РДК до момента своего задержания в марте 2025 года.

Ранее суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Сочи Андрея Мирошникова, который передавал РДК сведения о ПВО в городе. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину. Согласно постановлению, первые 3 года он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика