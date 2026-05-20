20 мая, 14:20

Суд приговорил жителя Сочи к 16 годам за передачу РДК данных о ПВО

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Сочи Андрея Мирошникова, который передавал "Русскому добровольческому корпусу" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сведения о ПВО в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что в 2024 году мужчина сам написал одному из представителей РДК, от которого получил задание – сфотографировать в городе объект ПВО. После выполнения первой просьбы Мирошников должен был сделать фото объекта аэродромного радиолокационного комплекса аэропорта Сочи. Это указание он также выполнил.

Как заявляли следователи, переданные местным жителем данные могли использоваться против Вооруженных сил России. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Согласно постановлению, первые 3 года лишения свободы он проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и направил их спецслужбам Украины.

Собранную информацию противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ. Было возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

