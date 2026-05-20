Более 200 автобусов российской сборки вышли на маршруты "Москва – область". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новые "ЛиАЗ Ситимакс 12", "НефАЗ-5299" и "НефАЗ-5299" пригородной модификации поступают в парки Мосгортранса с начала года. В частности, по контрактам прошлого года уже было получено 40% автобусов. Они отличаются большей вместимостью и современными сервисами для пассажиров.

Благодаря этому для жителей Краснознаменска, Одинцова, Химок и других подмосковных городов поездки стали комфортнее.

"Новая техника вышла на 20 маршрутов проекта "Москва – область". Они соединили станции метро и ближайшие города Подмосковья", – отметил заммэра Москвы.

Он добавил, что столичные власти продолжают расширять сеть пригородных маршрутов и повышать комфорт поездок по поручению Сергея Собянина.

Ранее Дептранс Москвы сообщал, что новый маршрут проекта "Москва – область" запустят с 16 мая. Он свяжет столицу с Чиверево, Сорокино и Клязьминским водохранилищем в городском округе Мытищи.

Пассажирам напомнили, что благодаря абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней можно экономить более 60% в год и совершать бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы. Также в автобусах сохранена льгота для пассажиров с социальной картой москвича или жителя области.

