20 мая, 15:19

Общество

Умер один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом Вадим Покровский

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Умер один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом, академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. Ему был 71 год, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Смерть лауреата Государственной премии России и премии правительства РФ, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора и академика наступила в среду, 20 мая.

Вадим Покровский родился 17 января 1955 года в Москве в семье медиков. Его отец, Валентин Покровский, также был эпидемиологом и академиком РАН.

Биография Покровского-младшего неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие теории и практики эпидемиологии в России. Его труды поспособствовали снижению заболеваемости и смертности от инфекционных болезней в стране.

Большую часть своей жизни ученый посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний. Под его руководством была создана научная школа, подготовившая множество специалистов в области борьбы с распространением ВИЧ.

За свою карьеру Покровский опубликовал свыше 300 научных статей, по 2 монографии и книги, а также 4 учебных пособия. Более того, он также является автором 6 изобретений.

