Советский и российский ученый-психиатр Смулевич скончался в возрасте 93 лет

Фото: телеграм-канал "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России"

Советский и российский ученый-психиатр Анатолий Смулевич скончался в возрасте 93 лет, сообщили в телеграм-канале НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Ученый ушел из жизни 2 февраля. Сотрудники центра принесли соболезнования близким, коллегам и ученикам профессора.

"Вклад Анатолия Болеславовича в психиатрию невозможно переоценить. Его научная деятельность охватывала такие важные направления, как пограничная психическая патология, аффективные расстройства и психофармакотерапия", – отметили в пресс-службе НМИЦ.

В центре добавили, что работы Смулевича, рассказывающие о диагностике таких заболеваний, как паранойяльная шизофрения и депрессия, а также затрагивающие психосоматические расстройства и тревожные состояния, до сих пор являются базовыми для врачей и исследователей.

Смулевич родился 15 апреля 1931 года в Москве в семье врачей. Его отец Болеслав Смулевич был специалистом в области социальной гигиены и демографии, а мать – психиатр.

Свою карьеру ученый начал сразу после окончания медицинского университета имени И. М. Сеченова. Он являлся активным участником российских и международных форумов психиатров. В 1997 году Смулевича избрали членом-корреспондентом, а в 2000 году – действительным членом РАМН. В 2001 году ему присвоили звание Заслуженного деятеля науки России.

Под руководством Смулевича выросло поколение психиатров, которые продолжают его дело. Кафедры и отделы под его руководством стали центрами научной мысли, где рождались новые идеи и подходы к лечению психических заболеваний.

