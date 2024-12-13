Скончался профессор Борис Комаров

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Ушел из жизни профессор Борис Комаров, ему было 96 лет. Трагическую новость подтвердили в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.

"Под его руководством была создана сложная научная структура НИИ, открыт ряд новых научных отделений: торакальной и сосудистой хирургии, ангиографии, гипербарической оксигенации, целого ряда лабораторий", – говорится в телеграм-канале учреждения.

Церемония прощания запланирована на воскресенье, 15 декабря. Она пройдет по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 3, строение 1.

Комаров родился 20 февраля 1928 года в селе Мордова Тамбовской области. Позже его семья перебралась в Сталинград. В боях за город он получил травму и был эвакуирован в Уральск. Через некоторое время Комаров переехал в Москву, где закончил 2-й Московский медицинский институт.

В 1968 году он получил звание профессора и стал руководителем института имени Н. В. Склифосовского, там он работал в течение 18 лет. Комаров признан заслуженным деятелем науки РФ.