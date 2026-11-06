В Госдуму внесли законопроект о конвертации накопительной пенсии россиян в ПДС

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

Нововведения не коснутся страховой пенсии, которую назначает и выплачивает Социальный фонд России. Порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и трудового стажа сохранится. Уже назначенные накопительные пенсии будут выплачивать на тех же условиях, уточнили в министерстве.

"При переводе накоплений в ПДС не только обеспечивается сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляются дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений", – дополнили в Минфине.

В ведомстве заверили, что выплаты можно будет получать в особых жизненных ситуациях – при потере кормильца или заболеваниях, требующих дорогостоящего лечения. Также предусмотрено государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет и налоговые вычеты до 400 тысяч рублей ежегодно.

Граждане смогут гибко выбирать сроки и способы получения выплат, а вложенные средства можно будет передавать по наследству. Это позволяет рассматривать ПДС как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи.

В Минфине подчеркнули, что в рамках нововведений гарантируется сохранность личных внесенных средств и накопленного дохода в пределах 2,8 миллиона рублей. Это коснется и конвертированных пенсионных накоплений и средств софинансирования в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.

Кроме того, средства материнского капитала, которые ранее направили на формирование накопительной пенсии, тоже переведут в ПДС. В течение переходного периода россияне смогут вернуть их обратно или направить на другие цели, предусмотренные законодательством.

При этом управлять пенсионными накоплениями продолжит государство. Для тех, у кого они находятся в Социальном фонде России, формируется уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным государственным участием.

Управлять средствами будет корпорация развития "ВЭБ.РФ", как и сейчас в рамках Социального фонда. Средства, переданные УНПФ, продолжат инвестировать, исходя из установленных принципов.

В Минфине уточнили, что меняется организационная форма работы с накоплениями, но не подход к управлению инвестициями. Это позволит обеспечить защиту интересов граждан.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений. Накопительная часть формировалась из взносов работодателей с 2002 по 2014 год.

После 2014 года обязательные отчисления идут на страховые пенсии, а добровольные перечисления делают немногие: в 2024 году их внесли 28,4 тысячи человек. При этом ПДС, запущенная в январе 2024 года, доказала свою эффективность в качестве сберегательного инструмента: открыто порядка 15 миллионов договоров общим объемом свыше 1,2 триллиона рублей.