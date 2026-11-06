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06 ноября, 19:24

Экономика

ФАС возбудила 76 дел на топливном рынке и выдала 109 предупреждений

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com​

Федеральная антимонопольная служба России возбудила 76 дел на рынке нефтепродуктов и выдала 109 предупреждений. Из них 75 уже исполнены, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на топливном рынке с участием вице-премьера РФ Александра Новака, представителей Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний и глав регионов, передает ТАСС.

Там добавили, что сейчас продолжается работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями, которая направлена на стабилизацию ситуации с ценами. На текущий момент заключено 154 соглашения в 53 субъектах.

В правительстве подчеркнули, что принятые меры позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива в России и бороться с локальными дефицитами. Речь идет об импорте нефтепродуктов, реализации внеклассового топлива и введении новых производственных мощностей.

Новак добавил, что власти намерены своевременно принимать все необходимые меры для балансировки ситуации на топливном рынке России.

"Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями в целях исполнения поручений президента", – отметил вице-премьер.

Он также назвал обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны абсолютным приоритетом.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что полное воспроизводство запасов нефти и газа ожидается в России в текущем году. За первое полугодие прирост запасов промышленных категорий по результатам геолого-разведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефти и конденсату) 45 миллионов тонн, по газу – 155,5 миллиарда кубометров.

Согласно материалам Минэнерго, добыча нефти с конденсатом в России в прошлом году снизилась на 0,9% и составила 511,5 миллиона тонн. Добыча природного и попутного нефтяного газа уменьшилась на 3% – до 663,3 миллиарда кубометров.

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