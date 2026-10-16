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16 октября, 17:02

Экономика

Новак заявил, что мировой рынок испытывает дефицит дизеля в объеме около 25%

Фото: depositphotos/minervastock

Мировой рынок испытывает дефицит дизельного топлива в объеме около 25% мировой торговли. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2026", передает ТАСС.

Причиной этого Новак назвал невозможность поставок на внешние рынки из стран Персидского залива. Помимо этого, Россия запретила экспорт с июля, чтобы насытить собственный рынок дизельным топливом.

"Мы видим, что, если переводить в баррели, цена составляет сегодня примерно 200 долларов за баррель на дизельное топливо при цене на нефть 120 долларов. Выросли крэк-спреды на дизтопливо по отношению к нефти", – сказал он.

Вице-премьер также оценил договоренность России и США по дизельному топливу как прагматичное решение, выгодное всем участникам рынка. По его словам, Россия традиционно поставляла на мировой рынок примерно 10% от мировой торговли.

При этом Новак до этого ранее указывал, что в поставках дизельного топлива из России заинтересованы сразу несколько государств, а не одни лишь Соединенные Штаты. Конкретные страны он не называл.

В Кремле говорили, что российское дизельное топливо уже начало поступать на мировые рынки. Это произошло после заключения договоренностей между РФ и США о поставках топлива. По словам американского лидера Дональда Трампа, соглашение уже привело к снижению мировых цен на дизель.

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