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14 октября, 19:30

Экономика

Стоимость бензина снизилась в 31 регионе РФ

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Цены на бензин с 6 по 12 октября упали в 31 регионе России. Наиболее значительное снижение произошло в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

За прошедшую неделю бензин в Крыму подешевел 5,24%. Более чем на 3% сократилась стоимость топлива в Калмыкии и Тюменской области. Также в Марий Эл, Чувашии, Вологодской и Челябинской областях бензин подешевел более чем на 2%.

Снижение стоимости топлива более чем на 1% зафиксировали в Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Севастополе, а также Пермском крае и Мурманской области.

В пределах 1% снизилась стоимость бензина в 17 регионах. Например, в Кабардино-Балкарии и Хакасии, а также Ростовской, Тульской, Тверской и Владимирской областях цена упала более чем на 0,5%, в Северной Осетии – Алании и Красноярском крае, а также Пензенской, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Кировской, Калужской, Амурской, Саратовской, Тамбовской областях темпы оказались меньше этого уровня.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России сейчас значительно лучше, чем месяц назад: часть нефтеперерабатывающих заводов вернулась к работе после ремонтов. По его словам, многое зависит от дальнейшего развития ситуации с атаками на энергетическую инфраструктуру. Новак выразил надежду, что ситуация продолжит улучшаться.

Новак заявил, что экспорт дизеля из РФ не повлияет на внутренний рынок

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