Независимые АЗС стали зарабатывать на бензине до 7 рублей с литра

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С июня по сентябрь маржинальность топлива на независимых автозаправочных станциях России выросла. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на одну из аналитических компаний.

По данным экспертов, маржа на бензин АИ-95 увеличилась на 29,5%, заправки зарабатывают с одного литра около 6,89 рубля. По АИ-92 в июле показатель достигал 7,82 рубля за литр, но к сентябрю снизился до 3,43 рубля. Наибольший рост показало дизельное топливо – 57,3%, до 6,12 рубля за литр.

Для сравнения: в 2025 году с июня маржинальность бензинов всех видов, наоборот, снижалась и к сентябрю стала отрицательной, продажа 1 литра приносила заправкам убыток в 2,14 рубля. При этом дизель оставался прибыльным и давал 6,68 рубля за литр.

Топливный бизнес носит сезонный характер, и летом маржа от продажи горючего обычно падает. Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Сергей Терешкин пояснил, что в периоды высоких доходов владельцы заправок накапливают ресурсы, которые затем расходуют в убыточные летние месяцы.

Большинство сетей АЗС, которые не принадлежат нефтяным компаниям, закупают топливо на бирже или по прямым мелкооптовым договорам, поэтому снижение маржинальности летом, как правило, связано с ростом оптовых цен.

Однако в июне – июле текущего года АЗС достаточно быстро отразили увеличение оптовых цен в рознице, особенно независимые сети. По словам аналитиков, за месяц цены на заправках выросли в среднем на 6–7 рублей, что привело к резкому росту маржинальности бензина уже в июле.

Согласно данным Росстата, с 15 по 21 сентября бензин подешевел в 25 российских регионах. Заметное падение цен зафиксировано в Крыму – на 5,03%. Более чем на 2% топливо стало дешевле на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области. В Севастополе, Туве и Дагестане снижение превысило 1%.