Путин назвал модель "Пушкинской карты" легко адаптируемой для любой страны

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Цифровая модель "Пушкинской карты" легко адаптируется для других стран. Об этом Владимир Путин рассказал на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который проходит 24–26 сентября.

Глава государства отметил, что Россия готова делиться эффективными наработками в сфере культуры. В качестве успешного примера он привел "Пушкинскую карту" и предложил другим государствам воспользоваться этим опытом.

Президент добавил, что можно изменять номинал карты, возрастные рамки, список учреждений. Но Путин подчеркнул, что нужно сохранять принцип: прямой доступ к культуре и свобода выбора.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что "Пушкинскую карту" используют 90% молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. Кроме того, по ее словам, почти 13 тысяч учреждений культуры предлагают около 70 тысяч культурных мероприятий. Она также рассказала, что в 2026-м на форуме появился отдельный молодежный трек.

