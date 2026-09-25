Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 18:24

Культура

Путин назвал модель "Пушкинской карты" легко адаптируемой для любой страны

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Цифровая модель "Пушкинской карты" легко адаптируется для других стран. Об этом Владимир Путин рассказал на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который проходит 24–26 сентября.

Глава государства отметил, что Россия готова делиться эффективными наработками в сфере культуры. В качестве успешного примера он привел "Пушкинскую карту" и предложил другим государствам воспользоваться этим опытом.

Президент добавил, что можно изменять номинал карты, возрастные рамки, список учреждений. Но Путин подчеркнул, что нужно сохранять принцип: прямой доступ к культуре и свобода выбора.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что "Пушкинскую карту" используют 90% молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. Кроме того, по ее словам, почти 13 тысяч учреждений культуры предлагают около 70 тысяч культурных мероприятий. Она также рассказала, что в 2026-м на форуме появился отдельный молодежный трек.

Читайте также


властькультура

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика