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25 сентября, 17:55

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Диетолог Писарева: кофе и минералка способны снижать эффективность лекарств

Диетолог предупредила о продуктах, которые способны влиять на действие лекарств

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru

Кофе, молоко и минералка способны снижать эффективность лекарственных препаратов. Об этом Москве 24 рассказала член общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

Она предупредила, что осенью, в сезон ОРВИ и гриппа, нужно особенно внимательно следить за тем, какие продукты входят в рацион. Некоторые из них способны негативно взаимодействовать с лекарственными препаратами.

Например, молоко и сыр богаты кальцием, а он способен связывать активные вещества отдельных лекарств. Из-за этого они хуже всасываются и терапевтический эффект снижается. Речь, прежде всего, о тетрациклиновых антибиотиках, их можно принимать только за 2–3 часа до или после употребления молочных продуктов.
Ирина Писарева
член общественной палаты РФ, президент "Федерации специалистов превентивной медицины и питания"

Осторожными нужно быть и с употреблением грейпфрута – это один из самых известных продуктов, влияющих на метаболизм лекарств. Из-за него концентрация препарата в крови может увеличиться до опасного уровня и вызывать побочные эффекты. В зоне риска оказываются те, кто употребляет антибиотики и статины, подчеркнула эксперт.

"Кроме того, не рекомендую запивать антибиотики кофе, потому что кофеин может снижать их эффективность. По этой же причине не стоит употреблять любые препараты с минералкой, обогащенной железом и цинком", – отметила Писарева.

Она добавила, что категорически нельзя во время приема препаратов пить алкоголь. Он создает дополнительную нагрузку на печень, которая и так занимается обезвреживанием лекарства, заключила врач.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какие продукты способны ухудшить состояние при лихорадке. Например, это тяжелая, жирная и жареная пища, которая требует длительного переваривания.

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