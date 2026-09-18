Врач Кондрахин опроверг появление в России "нового ОРВИ"

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Сильная боль в горле и насморк без температуры – это не признаки нового вируса, а состояние, которое нередко встречается среди пациентов и может быть связано с различными факторами. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее пользователи Сети начали жаловаться на симптомы ОРВИ, но без повышенной температуры. У многих возникает сильная боль в горле, слабость и насморк. Некоторые предположили, что это проявления нового вируса.

Однако, по словам Кондрахина, это не так. Перечисленные симптомы необязательно свидетельствуют об ОРВИ, гриппе, ангине или COVID-19, при которых чаще всего поднимается высокая температура.

"Так устроено, что, как только в организм попадают болезнетворные бактерии и вирусы, организм включает функцию "сжечь все", и начинается жар. Это помогает быстрее справляться с болезнью", – пояснил врач.

Правда, есть люди, у которых такая программа не срабатывает и температура не повышается даже при самом плохом состоянии. Но это значит, что защитные функции организма просели и он плохо сопротивляется, предупредил терапевт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Что касается жалоб россиян, то они могут возникать по очень многим причинам. В частности, осенью насморк бывает вазомоторным, главным провокатором которого становятся перепады температуры, когда из теплого помещения мы выходим на улицу и наоборот. Еще причиной может быть аллергия на все еще цветущие сорные травы и плесневелые грибы, которые активно размножаются в гниющей палой листве.

Что касается боли в горле, то она может возникнуть, даже если просто переохладиться. Например, не учесть погодных условий, неправильно одеться или поесть на холоде мороженое.

"К тому же сейчас мы чаще проводим время в помещениях, где воздух может быть сильно пересушен, а это тоже триггер, запускающий болезненные ощущения. При этом они будут чаще возникать у тех, кто много говорит, курит, в том числе вейпы, увлекается газированными напитками, мало пьет воды или принимает мочегонные", – пояснил терапевт.

Кроме того, боль в горле без температуры иногда сигнализирует о развитии самых разных заболеваний, например, щитовидной железы. Самостоятельно определить, что вызвало острые симптомы, невозможно, подчеркнул врач. Диагноз должен ставить специалист после осмотра, а иногда и дополнительных анализов, заключил Кондрахин.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина предупредила, что причиной аллергии осенью чаще всего становятся клещи домашней пыли. Люди меньше гуляют на свежем воздухе и больше сидят в помещениях, которые все реже проветриваются.

