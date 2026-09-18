Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 18:28

Общество
Главная / Новости /

Врач Кондрахин опроверг появление в России "нового ОРВИ"

Терапевт опроверг появление "нового ОРВИ", который проходит без температуры

Фото: 123RF.com/efurorstudio

Сильная боль в горле и насморк без температуры – это не признаки нового вируса, а состояние, которое нередко встречается среди пациентов и может быть связано с различными факторами. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее пользователи Сети начали жаловаться на симптомы ОРВИ, но без повышенной температуры. У многих возникает сильная боль в горле, слабость и насморк. Некоторые предположили, что это проявления нового вируса.

Однако, по словам Кондрахина, это не так. Перечисленные симптомы необязательно свидетельствуют об ОРВИ, гриппе, ангине или COVID-19, при которых чаще всего поднимается высокая температура.

"Так устроено, что, как только в организм попадают болезнетворные бактерии и вирусы, организм включает функцию "сжечь все", и начинается жар. Это помогает быстрее справляться с болезнью", – пояснил врач.

Правда, есть люди, у которых такая программа не срабатывает и температура не повышается даже при самом плохом состоянии. Но это значит, что защитные функции организма просели и он плохо сопротивляется, предупредил терапевт.

Что касается жалоб россиян, то они могут возникать по очень многим причинам. В частности, осенью насморк бывает вазомоторным, главным провокатором которого становятся перепады температуры, когда из теплого помещения мы выходим на улицу и наоборот. Еще причиной может быть аллергия на все еще цветущие сорные травы и плесневелые грибы, которые активно размножаются в гниющей палой листве.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Что касается боли в горле, то она может возникнуть, даже если просто переохладиться. Например, не учесть погодных условий, неправильно одеться или поесть на холоде мороженое.

"К тому же сейчас мы чаще проводим время в помещениях, где воздух может быть сильно пересушен, а это тоже триггер, запускающий болезненные ощущения. При этом они будут чаще возникать у тех, кто много говорит, курит, в том числе вейпы, увлекается газированными напитками, мало пьет воды или принимает мочегонные", – пояснил терапевт.

Кроме того, боль в горле без температуры иногда сигнализирует о развитии самых разных заболеваний, например, щитовидной железы. Самостоятельно определить, что вызвало острые симптомы, невозможно, подчеркнул врач. Диагноз должен ставить специалист после осмотра, а иногда и дополнительных анализов, заключил Кондрахин.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина предупредила, что причиной аллергии осенью чаще всего становятся клещи домашней пыли. Люди меньше гуляют на свежем воздухе и больше сидят в помещениях, которые все реже проветриваются.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика