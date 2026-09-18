Врач Кондрахин опроверг появление в России "нового ОРВИ"

18 сентября, 18:28Общество
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Сильная боль в горле и насморк без температуры – это не признаки нового вируса, а состояние, которое нередко встречается среди пациентов и может быть связано с различными факторами. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Ранее пользователи Сети начали жаловаться на симптомы ОРВИ, но без повышенной температуры. У многих возникает сильная боль в горле, слабость и насморк. Некоторые предположили, что это проявления нового вируса.
Однако, по словам Кондрахина, это не так. Перечисленные симптомы необязательно свидетельствуют об ОРВИ, гриппе, ангине или COVID-19, при которых чаще всего поднимается высокая температура.
"Так устроено, что, как только в организм попадают болезнетворные бактерии и вирусы, организм включает функцию "сжечь все", и начинается жар. Это помогает быстрее справляться с болезнью", – пояснил врач.
Правда, есть люди, у которых такая программа не срабатывает и температура не повышается даже при самом плохом состоянии. Но это значит, что защитные функции организма просели и он плохо сопротивляется, предупредил терапевт.
Что касается боли в горле, то она может возникнуть, даже если просто переохладиться. Например, не учесть погодных условий, неправильно одеться или поесть на холоде мороженое.
"К тому же сейчас мы чаще проводим время в помещениях, где воздух может быть сильно пересушен, а это тоже триггер, запускающий болезненные ощущения. При этом они будут чаще возникать у тех, кто много говорит, курит, в том числе вейпы, увлекается газированными напитками, мало пьет воды или принимает мочегонные", – пояснил терапевт.
Кроме того, боль в горле без температуры иногда сигнализирует о развитии самых разных заболеваний, например, щитовидной железы. Самостоятельно определить, что вызвало острые симптомы, невозможно, подчеркнул врач. Диагноз должен ставить специалист после осмотра, а иногда и дополнительных анализов, заключил Кондрахин.
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