Психолог Сулим: прогулки в обеденное время помогут предотвратить осеннюю хандру

11 сентября, 14:18Общество
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Ежедневные прогулки и встречи с друзьями помогут избежать осенней хандры. Об этом Москве 24 рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.
Ранее один из опросов показал, что более половины москвичей справляются с постотпускной апатией и осенней хандрой, выбирая места для отдыха рядом с домом.
По словам Сулим, это может быть связано с подсознательным желанием проводить больше времени на улице в период светового дня. Ведь осенняя хандра во многом связана с его уменьшением и, как следствие, снижением выработки серотонина – гормона удовольствия и стабильного спокойного состояния.
Еще один важный момент заключается в правильных установках, поскольку многие связывают осень с тем, что летние развлечения закончились и дальше ничего хорошего не будет. Такие мысли лишь усугубляют ситуацию.
"При этом осенью, когда закончились летние отпуска, можно встречаться с друзьями, общаться. Социальные связи – это лучший способ поднять настроение. К тому же можно устраивать себе приятные осенние радости: гулять на природе, пить вкусные, теплые напитки, планировать что-то новое. То есть не стоит делать акцент на том, что нужно от чего-то спасаться: важно просто постараться создать для себя максимально комфортные условия", – отметила Сулим.
В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила в разговоре с Москвой, что снизить риск возникновения осенней хандры может правильное питание.
Также осенью стоит делать ставку на сезонные овощи, ягоды, фрукты: тыкву, облепиху, клюкву, яблоки и так далее. Они насыщены витаминами и антиоксидантами, которые повысят уровень энергии.
Кроме того, важно обратить внимание на продукты, богатые триптофаном – предшественником серотонина. К ни относятся индейка и сыр, добавила Русакова.
Ранее кризисный психолог Елена Каюрова рассказала, что от осенней хандры чаще других поколений страдают миллениалы. У них сезонное обострение накладывается на уже существующую высокую нагрузку в виде работы, детей, кредитов, пожилых родителей и разных бытовых обязательств.