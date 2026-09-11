Психолог Сулим: прогулки в обеденное время помогут предотвратить осеннюю хандру

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Ежедневные прогулки и встречи с друзьями помогут избежать осенней хандры. Об этом Москве 24 рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

Ранее один из опросов показал, что более половины москвичей справляются с постотпускной апатией и осенней хандрой, выбирая места для отдыха рядом с домом.

По словам Сулим, это может быть связано с подсознательным желанием проводить больше времени на улице в период светового дня. Ведь осенняя хандра во многом связана с его уменьшением и, как следствие, снижением выработки серотонина – гормона удовольствия и стабильного спокойного состояния.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Человек может беспричинно быть грустным, без настроения, ощущать апатию и потерю сил. Справиться с этим лучше всего поможет свет. Поэтому не только в выходные, но и в течение рабочего дня, например в обед, важно выходить на прогулки. В этом случае гормональные процессы будут протекать легче и осенней хандры может вовсе не случиться.

Еще один важный момент заключается в правильных установках, поскольку многие связывают осень с тем, что летние развлечения закончились и дальше ничего хорошего не будет. Такие мысли лишь усугубляют ситуацию.

"При этом осенью, когда закончились летние отпуска, можно встречаться с друзьями, общаться. Социальные связи – это лучший способ поднять настроение. К тому же можно устраивать себе приятные осенние радости: гулять на природе, пить вкусные, теплые напитки, планировать что-то новое. То есть не стоит делать акцент на том, что нужно от чего-то спасаться: важно просто постараться создать для себя максимально комфортные условия", – отметила Сулим.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила в разговоре с Москвой, что снизить риск возникновения осенней хандры может правильное питание.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Стоит включить в рацион жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, сельдь. Содержащиеся в них омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для нормальной работы нервной и иммунной систем. А еще хорошо добавить в меню грецкие орехи, миндаль, фундук, которые поддержат организм за счет большого количества магния и витамина Д.

Также осенью стоит делать ставку на сезонные овощи, ягоды, фрукты: тыкву, облепиху, клюкву, яблоки и так далее. Они насыщены витаминами и антиоксидантами, которые повысят уровень энергии.

Кроме того, важно обратить внимание на продукты, богатые триптофаном – предшественником серотонина. К ни относятся индейка и сыр, добавила Русакова.

Ранее кризисный психолог Елена Каюрова рассказала, что от осенней хандры чаще других поколений страдают миллениалы. У них сезонное обострение накладывается на уже существующую высокую нагрузку в виде работы, детей, кредитов, пожилых родителей и разных бытовых обязательств.