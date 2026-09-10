Эксперт Кольцова назвала три худших дня в неделе для сложной работы

Четверг, пятница, а также понедельник считаются наиболее трудными днями для работы, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Кольцова.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что в четверг работоспособность детей оказывается на самом низком уровне. Поэтому из расписания на этот день недели следует убирать трудные уроки и контрольные работы.

По мнению Кольцовой, такое заявление верно отчасти. Действительно, абсолютно у всех людей во время рабочей недели идет накопление когнитивной нагрузки. Соответственно, ближе к выходным она достигает максимума.





Екатерина Кольцова психолог Так что самыми сложными справедливо считать не только четверг, но и в большей степени пятницу. В эти дни может снижаться уровень внимания, а также способность что-либо запоминать и работать с информацией.

Кроме того, понедельник с точки зрения нейропсихологии тоже не самый удачный день для выполнения каких-то сложных задач. Потому что многим еще не удается войти в рабочий ритм после выходных.

"Самыми же идеальными днями для работы можно назвать вторник и среду. Именно на них лучше стараться назначать контрольные у детей, а у взрослых – важные переговоры и решение самых сложных вопросов. Потому что люди уже втянулись в трудовой процесс, но еще не устали", – пояснила Кольцова.

Есть смысл обратить внимание и на время суток. У каждого человека свои индивидуальные внутренние биоритмы, но в среднем у многих работоспособность на пике в промежутке с 11:00 до 13:00, когда организм уже полностью проснулся и не успел устать, отметила психолог.

Что касается сезона, то следует учитывать особое влияние на людей светового дня: чем он короче, тем меньше энергетическая наполненность и хуже работают когнитивные функции. Соответственно, зимой трудиться сложнее.





Екатерина Кольцова психолог Однако важно понимать, что лето исторически связано с сезоном отпусков, соответственно, работоспособность падет за счет этого. Весна же ассоциируется с временем любви, а осенью все втягиваются в рабочий процесс после отдыха.

В целом же и взрослым, и детям следует учиться правильно настраивать себя на работу перед важным событием, чтобы в меньшей степени зависеть от дней недели и времени. База – это выспаться накануне, полноценно завтракать и убирать весь информационный шум в виде гаджетов, посоветовала эксперт.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что стать более собранным, внимательным, сконцентрированным помогает регулярное решение судоку. К тому же занятие способно предотвратить раннее старение мозга, продлить его молодость и служит профилактикой деменции.

